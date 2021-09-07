美國拜登政府推出「一代人一遇」達5,500億美元的基礎建設方案，可看出拜登政府對於解決氣候問題的重視，方案包括三大再生能源題材，支持者相信這是拜登政府宣示對氣候變遷議題高度重視的第一小步，預期拜登綠色新政相關題材將會扮演舉足輕重的位子。

歐美政府與企業相繼表達對氣候變遷的具體支持，推升了ESG相關題材獲得超額報酬的潛力。鋒裕匯理資產管理表示，ESG產業資金輪動快速，敏捷性相當重要，不能只聚焦單一產業，如替代／轉型能源產業，透過彈性布局不同ESG產業，更能掌握ESG輪動行情。

觀察拜登該基礎建設方案的再生能源相關支出，主要有三項，分別為電網基礎建設（Grid Infrastructure）、電動汽車（Electric Vehicles）與能源儲存（Energy Storage）。著眼於美國拜登等政府對於解決氣候問題的決心，並非空穴來風，ESG產業長線趨勢仍維持相對正向。不過ESG相關題材多元且變化快速，不妨投資能納入多元ESG題材的ESG基金。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，今年已有5款以上的疫苗問市，加上疫苗施打人數不斷增加，疫情帶來的恐慌有限，同時，美國7月CPI增速減弱，聯準會今、明兩年突然升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。

黃筱雲認為，投資人此刻更應該把握進場布局的機會，以定期定額、搭配跌深加碼方式，分批建立部位，待未來市場情緒轉向樂觀時，有機會帶來不錯的回報。

安本標準投信投資長彭炫通表示，目前整體環境讓股票及高風險債券仍有表現的空間，因此短中期內持續看好全球股市、新興市場債、高收益債等資產類別，並側重基本面轉好的標的，但投資人也需留意貨幣政策調整後引發的波動提高，強化風險控管。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，在全球監管機構要求、以及客戶需求成長下，ESG基金規模與市占率出現快速攀升，以歐洲為例，超過75％的壽險與退休基金表示將於2022年後將停止購買傳統基金，轉往投資ESG產品。

此外，新興市場債券持續吸引資金流入，近一個月來傳統新興市場債券基金規模成長1％，而ESG新興市場債券基金規模成長3.8％，格外受到投資人青睞。

合庫投信指出，根據統計，環境主題相關的市場規模約2.5兆美元，而且每年以6～7％的速度成長，是不容忽視的投資趨勢。

(時報資訊)

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