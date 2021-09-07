日前從媒體看到宛如電影情節般的超大水灌進地鐵站，暴雨席捲紐約造成地鐵一度全面癱瘓，讓氣候暖化引起各地氣候變異又添一樁。氣候變遷的壓力下，企業購買或發展乾淨能源或綠電的需求量提高，激勵綠債發行量節節上升。根據統計，2020年綠色債券及永續債券的合計發行規模，比起2014年已成長十倍有餘，加上疫情爆發後，全球倡導永續共生理念，大幅提高ESG或減碳相關資產的能見度。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，全球產業龍頭公司陸續追求強化減碳能力成為企業競爭力為指標，舉凡蘋果、微軟、亞馬遜等企業紛紛宣示淨零碳排目標，而其布局於新興市場相關供應鏈的綠色轉型企業也連帶加入減碳行列，愈來愈多新興市場企業看重減碳，未來符合低碳企業將會更易爭取到合作訂單，更具有企業競爭力，這也是看好新興企業債長線走勢的主因。

劉書銘舉例說明，如全球最大飲料品牌之一「可口可樂」在墨西哥的經銷商及裝瓶商（Coca-Cola FEMSA），不僅是墨西哥最大連鎖超商集團FEMSA的子公司，其生產過程追求降低碳排放、採納可再生能源，並重視汙水處理等的減碳計畫，取得SBTi認證，吸引投資市場的目光。

另外，由於Fed準備縮減購債，市場投資情緒謹慎，劉書銘建議，當寬鬆政策的收緊時，將會讓風險性資產波動度上升，尤其股市的波動度往往較債市更為劇烈，此時建議持有一定比例的債券部位，將有利平衡投資組合的波動風險，亦可望持續累積收益機會。

觀察過往，美國進入QE退場階段反映經濟基本面轉佳，較不致於衝擊市場；展望後市，在新興國家疫情漸進式改善，預期消費旺季來臨時，亦可望挹注新興ESG企業債行情走俏。劉書銘分析，根據統計2012年底迄今，新興ESG企業債指數報酬長線向上，凸顯永續趨勢可為新興ESG債助攻俏麗的走勢，建議投資人在長期資產配置中可納入新興ESG企業債，為未來收益空間作準備。

(時報資訊)