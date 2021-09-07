台股上周強勢反彈，預期短線仍有表現空間，後續關注成交量變化，統計台股今年上半年漲幅逾二成，7月15日從歷史高點18,034點回檔修正，最大跌幅超過1,300點，但檢視台股獲利不斷創高，評價反而下滑，一高一低優勢創造買點，8月以來又展開反攻，有利布局台股基金績效可期。

日盛上選基金研究團隊表示，最新預估台股今年企業獲利年增率可望超過50％，主要反映手機、伺服器、汽車等終端需求強勁帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮。雖然市場短線可能受消息面或籌碼面影響，指數與獲利出現背道而馳，但中長線終將回歸企業獲利基本面表現，台股評價面仍具吸引力。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台股震盪格局，但企業獲利創佳績及高配息保護，後市續偏樂觀，個股表現優於大盤。後新類股操作看好汽車及車電供應鏈，及伺服器供應鏈，另隨電動車、AI、5G等創新科技的興起，半導體供應鏈長線成長性值得期待，設備商逢低可布局。

群益投信認為，台股後市考量籌碼面影響淡化，配合全球經濟復甦態勢不變，且台灣基本面穩健，經濟增長延續，企業獲利成長動能強勁，且本土疫情明顯降溫，族群輪漲輪動，台股長期向上趨勢不變。

群益投信建議配置著重選股，留意未來營運仍可成長、具產業競爭力族群，或透過台股基金定期定額參與行情，分批進場分散投資風險。

日盛上選基金研究團隊強調，國際半導體產業協會（SEMI）預估今年市場規模超過5,500億美元、年增23％並創新高，明年將挑戰6,000億美元。SEMI也看好未來五年半導體規模挑戰翻倍的1兆美元。加上5G、高效能運算（HPC）等新興應用及車用電子需求強，接單可望維持高檔，有利台股後市表現，看好半導體、iPhone、5G概念股、伺服器等。

(時報資訊)