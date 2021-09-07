在全球央行年會上，美國聯準會主席鮑爾的偏鴿派演說，加上美國8月非農就業數據低於預期，美國標普500指數和那斯達克指數雙雙改寫歷史新高，根據EPFR最新統計，美股基金上周淨流入較前周翻倍至123.99億美元，不僅單周淨流入金額為近11周之最，並連續第四周淨流入金額傲視全球股市。

安聯投信表示，美國近周公布多項經濟數據，首先ISM製造業採購經理人指數（PMI）較前值再為成長，顯示美國經濟持續復甦；在就業數據方面，雖最新初領失業救濟金人數下降、失業率符合預期，但8月新增非農就業人數仍低於市場預期，使市場預期聯準會可能在縮減量化寬鬆採取上更溫和與有耐性的態度，激勵股市等風險性資產表現。

摩根美國科技型產品經理張致寧也表示，8月底全球央行年會後，市場解讀美國聯準會貨幣政策態度偏鴿派，加上美國8月非農就業數據爆冷低於預期，一度高漲的貨幣政策緊縮預期落空，美股投資氣氛備受提振，美股基金憑藉著有基之彈，近周再湧入逾百億美元資金，不但連續四周穩居全球股票基金吸金王寶座，今年來累計資金淨流入金額更直逼2,640億美元。

除了美股，安聯投信表示，觀察全球其他主要股市，道瓊歐洲600指數單周微幅走跌0.02％；亞洲股市則是普遍表現正向，MSCI亞太含日指數單周上揚4％，其他如日本日經、東証，中國上証、香港恆生、台股與韓國、印度等地股市單周也多收紅。

在亞股中，印度股表現最突出，富蘭克林證券投顧指出，除印度股市，多數亞洲市場皆呈現連兩年外資淨賣超格局，評估隨聯準會政策態度轉趨明朗、投資人消化預期與實際政策之差距，應有助資金回流亞洲等新興市場。

(時報資訊)