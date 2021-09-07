6日台股在半導體帶領下，多頭氣勢強勁，雖尾盤略微翻黑，不過訂單能見度高的矽晶圓供應鏈環球晶（6488）、中美晶（5483）3日股價抗跌走揚。

環球晶6日股價上漲16元，漲幅1.18％，收在901元。投信6日買超451張，為連兩日買超。

中美晶6日股價上漲1.5元，漲幅0.77％，收在195.5元。外資買超330張，投信買超29張，兩大法人均是連續兩個交易日買進持股。

環球晶第二季毛利率、營益率符合預期，在業外挹注下，單季EPS為9.09元，優於市場預期。市場關注Siltronic收購案方面，環球晶認為收購案將於今年下半年完成。

在下半年本業上，環球晶第三季各尺寸產能呈現滿載，下半年營收優於上半年，且矽晶圓需求能見度高，12吋及8吋需求在將從下半年延續至2022年，同時供給吃緊，特別是12吋EPI及拋光片及8吋SOI需求最強，法人看好全球晶圓廠投資進入高度擴張期，將帶動矽晶圓產業進入向上循環。

中美晶前七月合併營收386.8億元，年增9.88％；上半年稅後純益35.8億元，年增23.45％，EPS為6.11元，為歷史次高。

中美晶矽晶圓占營收比重為九成，太陽能營收占比約一成。中美晶看好再生能源市場，今年在太陽能電站案場成效不俗，營業額達15～20億元，主要供應環球晶旗下電場，太陽能本業已連續三季獲利，今年不僅台灣，全球需求也很正面。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意