6日台股呈現震盪拉回走勢，加權指數收低17,495.30點、微跌0.12％；健和興（3003）、揚明光（3504）兩檔電子股帶量攻堅行情，健和興股價收高97.5元、大漲4.28％，揚明光收盤價119元、勁揚6.73％，帶動相關認購權證交投活絡。

健和興2021年前七月營收26.54億元，年增幅46.23％，7月營收3.99億元，月增幅1.70％及年增幅52.74％。2021年第二季稅後盈餘1.66億元及EPS 1.07元，高於去年同期獲利0.71億元及EPS 0.46元；累計上半年稅後盈餘3.53億元及EPS 2.27元，優於去年同期獲利2.07億元及EPS 1.33元。

健和興7月為歷史次高，自結單月稅前盈餘1.14億元，累計前七月稅前盈餘6.08億元，累計每股稅前盈餘達3.92元；由於綠能/電工、家電、汽機車等連接器應用商機，有利於下半年營運成長動能，另電動車發展商機也看俏。

揚明光2021年前七月營收25.13億元，年增幅19.79％，7月營收3.80億元，月增幅6.22％及年增幅12.38％。2021年上半年稅後虧損0.19億元及每股虧損0.17元，較去年同期虧損1.21億元及每股虧損1.06元好轉；第二季稅後盈餘0.12億元及EPS 0.11元，優於去年同期虧損0.35億元及每股虧損0.31元。

揚明光因高毛利出貨比重提升，第二季營運轉虧為盈，8月底公布自結7月業績，單月稅前盈餘0.23億元、稅後盈餘0.2億元，單月EPS 0.17元，持續成長表現。8月法人買超3,792張，9月來外資順勢調節1,577張。

(時報資訊)

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