鋼市因產出減少及庫存偏低而居高不墜，中鋼（2002）近期扮演盤面多頭要角，法人齊步買超，6日上漲3.74％，收在38.85元，中鋼構（2013）也上漲0.94％，收在74.8元。

觀察三大法人動向，外資買超中鋼5萬3,348張，投信買超4,422張，自營商買超8,866張，合計買超6萬6,636張。在中鋼構部分，外資買超104張，投信無著墨，自營商賣超68張，合計買超36張。

法人分析，東南亞新冠疫情惡化，需求降低、鋼價下跌，導致中鋼最近三個月外銷量衰退，越南河靜鋼廠連兩個月月盤開跌，但由於疫情同時也讓當地產量減少，即使越南、印度等地調降外銷報價，出口量並沒有大增，因此，淡季期間未造成亞洲鋼價大跌。

鐵礦砂價格部分，最近鐵礦砂價格直線下跌，創去年第四季以來新低。大陸鋼廠減產、官方取消出口退稅、打擊投機等，對大陸鋼廠不利，但卻降低鋼市供過於求風險，對中國大陸以外的鋼廠而言，反而是利多，鐵礦砂跌價，也讓全球高爐廠煉鋼成本降低。

法人認為，最近中國大陸新屋開工面積、商品房銷售、房地產開發商土地購置及投資額等數據皆不佳，但第二、三季因鋼價大漲、豪雨成災遞延的建築需求，仍可望帶動9月底啟動的旺季需求。

針對未來二至四季產銷量展望，各大礦商認為，大致持平。但在價格方面，由於全球鐵礦砂供應並非完全競爭，以今年上半年全球粗鋼產量推估，前四大礦商市占率近50％，顯示供應方具一定訂價能力。

在銷量展望保守，且環保要求趨嚴，開採成本提高下，漲價將為礦商維持獲利的可行手段，也將進一步支撐鋼價。

(時報資訊)

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