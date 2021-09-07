美國非農就業數據大幅衰退，新增就業僅23.5萬人，遠低於預估值72萬人；但失業率從7月的5.4％，降至5.2％，這卻符合預期。

之前美國聯準會（Fed）多次重申，一旦美國經濟從疫情中復原，就業市場恢復達一定水準，Fed將會開始執行縮減每月購債規模；反之，若就業市場不如預期，Fed縮減購債的時程將有可能延後。此舉將造成美元指數上漲有壓，自8月20日創下近月以來新高93.75後，就一路下跌。

因為美元指數下跌，以美元計價的大宗商品原油也在8月20日落底後緩步走升，至今漲幅達11％，5日線和10日線也在8月26日黃金交叉，雖然遇到季線稍有回檔，但因8月29日暴風強度達四級的颶風艾達，登陸美國路易斯安那州，重創美國墨西哥灣能源產業，造成好幾座煉油廠現在仍處於停產狀態。

OPEC+宣布，將堅持執行7月達成的計畫，即自8月起，每日增加40萬桶原油產量，儘管美國政府施壓，希望OPEC+再增產以降低油價，但OPEC+仍不為所動，加上OPEC+領導層重申穩定市場條件的承諾，和未來政策決定的靈活性，促使油價在會議後反彈上漲。

EIA公布商用原油庫存大減，以及甫公布的每周失業救濟請領人數，創下疫情大爆發以來新低，可能也讓能源市場搭上了這波順風車。

基於以上綜合因素考量，加上最近Delta病毒肆虐，富邦期貨分析師邱蓹涵建議，台灣期交所的布蘭特原油期貨多單，可在短期內獲利了結，待正式站上季線後，再重新進場做多。

(時報資訊)