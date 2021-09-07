美國非農就業數據大幅衰退，新增就業僅23.5萬人，遠低於預估值72萬人；但失業率從7月的5.4％，降至5.2％，這卻符合預期。

　之前美國聯準會（Fed）多次重申，一旦美國經濟從疫情中復原，就業市場恢復達一定水準，Fed將會開始執行縮減每月購債規模；反之，若就業市場不如預期，Fed縮減購債的時程將有可能延後。此舉將造成美元指數上漲有壓，自8月20日創下近月以來新高93.75後，就一路下跌。

　因為美元指數下跌，以美元計價的大宗商品原油也在8月20日落底後緩步走升，至今漲幅達11％，5日線和10日線也在8月26日黃金交叉，雖然遇到季線稍有回檔，但因8月29日暴風強度達四級的颶風艾達，登陸美國路易斯安那州，重創美國墨西哥灣能源產業，造成好幾座煉油廠現在仍處於停產狀態。

　OPEC+宣布，將堅持執行7月達成的計畫，即自8月起，每日增加40萬桶原油產量，儘管美國政府施壓，希望OPEC+再增產以降低油價，但OPEC+仍不為所動，加上OPEC+領導層重申穩定市場條件的承諾，和未來政策決定的靈活性，促使油價在會議後反彈上漲。

　EIA公布商用原油庫存大減，以及甫公布的每周失業救濟請領人數，創下疫情大爆發以來新低，可能也讓能源市場搭上了這波順風車。

　基於以上綜合因素考量，加上最近Delta病毒肆虐，富邦期貨分析師邱蓹涵建議，台灣期交所的布蘭特原油期貨多單，可在短期內獲利了結，待正式站上季線後，再重新進場做多。

(時報資訊)

#Fed #OPEC+ #原油

重要商品行情

（更新：2021/09/07）
紐約近月RBOB汽油
2.1540 -0.01
紐約近月輕質原油
69.29 -0.70
BDI綜合指數
3822 -122.00
紐約近月天然氣
4.712 +0.07
紐約近月黃金
1833.7 +22.20
日本近月RSS3橡膠
195.00 +0.20
芝加哥近月黃豆
1283 +3.75
芝加哥近月玉米
508 -8.25
倫敦三個月期銅
9450.50 +19.50
紐約近月棉花
95.62 +0.48
倫敦三個月期鎳
19654.00 -135.00
倫敦近月布蘭特
72.22 -0.39

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