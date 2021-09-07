英國富時指數先前自8月中的高點回落一度跌破月線，主要因為英國8月20日公布7月份的零售銷售數據，出乎意外的大幅下降，加上市場擔心，全球央行年會中，美國聯準會主席演說，將會釋出縮減量化寬鬆政策的時程，比市場預期要提前的訊息，可能影響投資人資金撤出股市。

所幸聯準會主席演說內容最終釋出鴿派訊息，並未立即縮減量化寬鬆政策，而英國通膨數據也未見大幅攀升，使得投資人反而積極逢低進場，富時100指數自月線下反彈後一路走高，進入9月後又回到8月中高點附近。

不過，英國解封後，雖企業對於招募員工需求增加，但近期英國及歐洲貨車司機人手不足，使供應鏈危機開始浮現，主因在於英國脫歐後，許多原本不屬於英國的歐盟移民搬回歐洲，而先前疫情嚴重封城，也讓貨車駕照考試取消。

但工資較低等因素，缺工的情況，要獲得緩解可能還需要一段時間。受到員工短缺與供應鏈問題影響，使得8月份的英國服務業PMI來到55.0，低於預期，導致富時指數來到高檔後，未能持續往上突破，創下今年新高，反而拉回到月線附近測試支撐，行情可能暫時維持高檔整理。

就技術面來看，富時100指數近期多維持在月線之上，然而在追價買盤意願不足的情況下向上突破機率降低，短線在區間整理過後，等待進一步的消息，因此，投資人可多加利用期交所推出的富時100指數期貨商品進行交易，然而多方進場後要嚴守停損，避免短線出現利空消息，導致行情震盪再度跌破月線支撐。

(時報資訊)