英國富時指數先前自8月中的高點回落一度跌破月線，主要因為英國8月20日公布7月份的零售銷售數據，出乎意外的大幅下降，加上市場擔心，全球央行年會中，美國聯準會主席演說，將會釋出縮減量化寬鬆政策的時程，比市場預期要提前的訊息，可能影響投資人資金撤出股市。

　所幸聯準會主席演說內容最終釋出鴿派訊息，並未立即縮減量化寬鬆政策，而英國通膨數據也未見大幅攀升，使得投資人反而積極逢低進場，富時100指數自月線下反彈後一路走高，進入9月後又回到8月中高點附近。

　不過，英國解封後，雖企業對於招募員工需求增加，但近期英國及歐洲貨車司機人手不足，使供應鏈危機開始浮現，主因在於英國脫歐後，許多原本不屬於英國的歐盟移民搬回歐洲，而先前疫情嚴重封城，也讓貨車駕照考試取消。

　但工資較低等因素，缺工的情況，要獲得緩解可能還需要一段時間。受到員工短缺與供應鏈問題影響，使得8月份的英國服務業PMI來到55.0，低於預期，導致富時指數來到高檔後，未能持續往上突破，創下今年新高，反而拉回到月線附近測試支撐，行情可能暫時維持高檔整理。

　就技術面來看，富時100指數近期多維持在月線之上，然而在追價買盤意願不足的情況下向上突破機率降低，短線在區間整理過後，等待進一步的消息，因此，投資人可多加利用期交所推出的富時100指數期貨商品進行交易，然而多方進場後要嚴守停損，避免短線出現利空消息，導致行情震盪再度跌破月線支撐。

(時報資訊)

#英國 #富時 #聯準會

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29894.18 +234.29(0.79%)
09:46
南韓KOSPI
3182.82 -20.51(0.64%)
09:46
香港恆生
26172.85 +9.22(0.04%)
09:51
上證指數
3619.05 -2.81(0.08%)
09:51
深圳成指
14566.91 +20.30(0.14%)
09:51
英國FTSE
7187.18 +48.83(0.68%)
09/06
法國CAC
6743.50 +53.51(0.80%)
00:05
德國DAX
15932.12 +150.92(0.96%)
09/06

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