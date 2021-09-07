台股加權指數6日小幅開高，午盤過後，台積電（2330）、聯電（2303）、世界（5347）快速拉升，帶動指數震盪上揚，盤中再創17,633.6點波段新高，但尾盤航運、金融走弱，指數由紅翻黑，終場加權指數收在17,495.30點，小跌21.62點，成交量3,808億元。

台指期下跌12點至17,496點。價差方面，台指期逆價差縮至2.3點，電子期轉為正價差1.02點，金融期逆價差縮至2.87點。

現貨部分，三大法人買超82.69億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,727口至9,169口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,520口至16,296口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,140口至8,301口。

期貨業者指出，雖然台股呈現上影線黑K棒，但在目前台幣依舊強勢走升下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為4萬7,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權下檔支撐墊高。

群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面偏多格局。技術面台股目前依舊由台積電領漲上攻，短線在季線支撐並無放量跌破下，台股震盪偏多看待不變。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於新冠肺炎疫情反覆、基本面年增率的下滑，以及聯準會政策預期趨緊等負面因子仍未消除，近期台股轉強的動能，來自於晶圓代工漲價對相關供應鏈的帶動。

從2022年企業盈餘表現來看，電子股有望優於金融與傳產，包括電動車、高速運算與人工智慧等長成長趨勢也將延續，而半導體上游則為相關題材的較佳布局方向。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意