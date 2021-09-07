工業電腦廠研揚（6579）布局AI邊緣計算平台領域再下一城，取得北美專門布建「得來速」設施的大型系統整合商專案，自今年起陸續進行設備更新，自第四季起至明年出貨逐步放量，安裝規模估倍增達5,000台以上。

研揚指出，此次合作廠商為專門布建「得來速」設備的系統整合商，在北美經營超過50年，而隨著AI技術興起，相關應用逐漸普及化，已開始加速導入在智慧零售領域，今年初雙方即啟動產品構想等合作模式，建構完整系統整合方案。

研揚產品經理余卓岳表示，人工智慧技術搭配攝影機，可以直接在「得來速」各點餐站進行AI分析，主要應用為輛辨識及統計，而商家也可以設定條件，依照車輛屬性來進行餐點準備計畫。

研揚表示，由於新冠疫情持續延燒，改變民眾生活習慣，加速智慧零售應用落地，其中，透過「得來速」設施的點餐模式獲得業者積極採用，加上AI科技進行大數據分析與即時人力分配，具備快速服務及減低接觸傳染風險等優勢。

尤其美國幅遠廣闊，「得來速」設置普及，包括速食、銀行、藥局、葡萄酒鋪、咖啡店、花店等店家都常設置得來速服務，在疫情嚴峻的時代，「得來速」更使用在快篩站，看好北美市場導入人工智慧邊緣計算平台需求將持續增溫。

研揚營運三大引擎為嵌入式電腦、人工智慧邊緣計算平台、車聯網，以嵌入式電腦市場快速成長，目前相關產品營收占比達逾九成之外。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意