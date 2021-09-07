砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）6日公告8月營收，以22.54億元再創2021年來新高，年增2.69％、月增2.83％，顯示旺季效應延續，累計前八月營收達165.88億元，年增1.58％。

依照公司日前法說會展望，第三季營收將季增high-single digit百分比（高個位數，約7～9％），依此推估，穩懋9月營收只21.83億元以上即可達標。

正值手機旺季，蘋果新機9月中旬即將有新品問世，加上非蘋陣營手機品牌廠也陸續推出新品搶市，可望為穩懋業績添利，9月營收或許有機會達高標、約23億元。

市場預估，2021年全球智慧型手機銷售量約13～14億支，其中5G手機可望年增翻倍、預估銷售量在六億支以上，由於5G手機PA用量較4G手機PA多20％以上，砷化鎵用量也隨之大增。

更值得一提的是，有關VCSEL（面射型雷射）的應用，供應鏈傳出，蘋果iPhone 13將使用最近的D-TOF技術，減少光感體積，能使瀏海面積減小，藉以更迎合市場所需，而這對身為蘋果iPhone 3D感測鏡頭VCSEL主力供應商的穩懋來說，是好事一樁。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平在日前表示，第三季與手機相關的營收都會成長，Optical（光學）方面同屬手機上的應用，成長在望。

3D感測不僅美系大客戶的終端應用，安卓陣營也跟進，且除了手機外，每年都有新客戶、新專案啟動，隨應用發展更加多元，預期這方面對營收的貢獻未來將逐年提升。

(時報資訊)

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