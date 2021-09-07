上市半導體類股6日在台積電（2330）以631元大漲11元作收，創2月底來新高助攻下，矽統（2363）、景碩（3189）、世芯-KY（3661）等逆勢大漲，但隨著晶圓代工漲價題材已反應一段時間，外資反手大賣、聯電（2303）只上演半場好戲，最後小跌0.1元作收，失守70元大關。

晶圓雙雄股價各走各的路，半導體漲價題材股受惠受害股表現也兩極化。

第一金投顧董事長陳奕光分析，台積電宣布漲價，包含先進和成熟製程，以成熟製程漲幅最多，使得以成熟製程為主的聯電和世界先進先前的漲價更為有理，並延續第三季的漲勢，第四季將反映漲價，使得短期獲利上修。然而力積電雖然受惠於成熟製程漲價，但營收占比有一半是記憶體，在記憶體報價持續走弱，力積電整體受惠程度平平。

至於受害族群則相當廣，包括：一、驅動IC族群，上游晶圓成本上升，下游面板報價下跌，無法完全轉嫁成本上升，受害股有聯詠、敦泰、天鈺、矽創；二、電源管理IC族群，應用於面板、NB、TV相關需求轉弱，受害股有致新；三、手機主晶片，受到5G滲透率已高，加上手機需求轉弱，受害股有聯發科；四、MCU族群，應用較為分散，且國際IDM大廠產能吃緊，影響較小，但預期成本/售價反應時間不一致，仍影響第三季毛利率持平或季減，受害股有盛群、凌通等。

從6日盤面半導體股價表現來看，股價也明顯出現兩極化，世界股價創歷史新高，台積電寫波段新高，而聯電一早攻上72元續寫近21年新高，因外資賣壓出籠，最後失守70元

天鈺及矽創股價都收大跌8％以上，新唐、凌陽、嘉通、聯詠、敦泰及聯發科等受害股股價慘兮兮，合計上市半導體股達38檔個股跌幅超過2％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意