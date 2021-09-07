導電漿料大廠勤凱（4760）雖然出貨續攀高，但受到銀價下跌影響，終止連續11個月營收創新高的走勢，8月營收約1.66億元，較去年同期成長81.72％，累計今年前八個月營收約12.27億元、年增66.08％。勤凱表示，被動元件、太陽能訂單穩定，新購置機器設備也已完成設置正式投入生產，下半年的營收、獲利成長看好。

勤凱至7月為止，連續11個月營收創歷史新高紀錄，8月營收仍維持在高檔、約1.66億元，相較去年同期成長81.72％，累計今年前八個月營收約12.27億元，較去年同期成長66.08％。

勤凱表示，被動元件導電漿料訂單穩定，整體出貨量較上月增加，惟公司導電銀漿報價反應產品的銀含量及國際銀價，8月份國際銀價走緩，平均銀價8月較7月下跌約4～5％，以及出貨產品組合隨著銀含量比重受到影響，但因整體出貨量仍較上月增加，因此營收與上月持平，且仍較去年同期大幅成長81.72％。

勤凱表示，被動元件、太陽能訂單穩定，新購置機器設備也已完成設置正式投入生產，依目前訂單情況來看，下半年銅漿產品需求穩定，初步規劃新產能生產順序會以銅漿為優先，而營收雖會隨產品組合不同及貴金屬報價而有所波動，但在產能擴增之下，出貨量穩定，獲利也能隨之同步表現。

勤凱指出，被動元件下游客戶仍有增產計畫，尤其車用、消費性電子等市場需求仍在，以目前接單情況來看，電容、電感及電阻需求能見度穩定，下半年仍舊維持正向展望。

勤凱積極拓展新產品、新客戶有成，去年新增韓國被動元件廠客戶，逐漸建立在韓國的知名度，今年再次取代日本供應商，獲得韓國另一家被動元件廠的認證並已正式下單，新訂單將自第三季陸續量產，隨著產品交貨品質的穩定性，預期出貨量將持續成長。此外，勤凱也陸續送樣給日本大廠測試，並持續投入研發量能，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機。

(時報資訊)

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