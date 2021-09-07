雖然市場對於下半年中大尺寸面板需求展望趨於保守，並預期筆電及平板等出貨動能趨緩，但晶片供不應求及價格上漲趨勢持續，包括瑞昱（2379）、聯詠（3034）、茂達（6138）、大中（6435）等IC設計廠受惠於晶片出貨暢旺及漲價效應發酵，8月營收均創下歷史新高，第三季營收及獲利可望續締新猷，第四季營運維持高檔。

聯詠未受面板出貨降溫及價格下跌影響，由於面板驅動IC仍供不應求，第三季價格再度調漲，8月合併營收月增3.3％達129.15億元，較去年同期成長77.3％，連續八個月創下單月營收新高，累計前八個月合併營收858.92億元，較去年同期大幅成長73.4％。法人預估聯詠第三季營收將較上季成長逾10％，單季每股淨利可望賺逾18元，第四季營運表現應可維持第三季水準。

瑞昱公告8月合併營收月增0.7％達96.27億元，較去年同期成長31.9％，連續四個月創下單月營收歷史新高，累計前八個月合併營收683.70億元，較去年同期成長43.9％，改寫歷年同期歷史新高。

瑞昱對第三季維持樂觀看法，預期在出貨量增加及可望再度調漲價格等情況下，季度營收將續創歷史新高。法人預估9月營收可望維持高檔，第三季合併營收將較上季成長約10％，單季獲利挑戰賺進一個股本，第四季雖有淡季效應，但仍看好營收規模會與第三季約略持平。

茂達及大中受惠於金氧半場效電晶體（MOSFET）及電源管理IC缺貨，以及價格再度上漲，8月營收同創歷史新高。茂達8月營收月增15.7％達6.35億元，較去年同期成長32.6％。大中8月營收月增10.3％達2.77億元，較去年同期成長14.2％。法人看好茂達及大中下半年營收逐季創高，全年營收及獲利將同創新高紀錄，且訂單能見度已經看到明年上半年。

雖然近期有關筆電需求降溫等市場雜音不斷，但包括聯詠、瑞昱、茂達等仍感受到ODM／OEM廠的強勁拉貨動能，筆電相關晶片出貨暢旺且未有砍單情況發生。業者指出，因應在家工作或遠距教學的Chromebook出貨量下修，但回到公司工作或返校上課後，主流及商用筆電升級需求才正要展開，長短料仍是需要解決的生產鏈問題。近期電視需求降溫，但其他消費性產品包括路由器、WiFi裝置、智慧家電等需求還沒看到趨緩情況發生。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意