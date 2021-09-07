疫情逐步穩定，房市來客量也明顯回流，房地產「代銷天王」海悅國際（2348）8月營收業績報喜，近月來單周來客量已逾1,500人，直逼年初買氣高峰的2,000人水準，帶動8月營收回升到3.78億元，逼近4億元關卡、年增4.3％，累計前八月營收30.19億元，年增54％，雙雙刷新同期新高。

海悅表示，疫情對房市造成的影響已見緩和，先前預估的房市遞延買氣正開始發酵，預期隨著賞屋客回升，新推案簽約數將明顯增加。

海悅指出，海悅8月全台建案接待中心的來客人數，已從疫情最嚴峻期的每周300人，回升至逾1,500人，直追年初買氣旺盛的2,000人水準，業績也相對明顯攀升，包括台北市「敦仰」、新北市「聯上澐朗」等總銷逾千億元的代銷案，銷售告捷，推升8月合併營收表現。

另外，海悅子公司金毓泰公司的「台北舊市議會」50年地上權開發案，目前已申請都審審查作業，未來將攜手福清營造，連同舊市議會旁BD區開發案，規劃符合區域市場最合適的產品，打造高端的收益型不動產，以期活化資產，挹注中長期營運成長動能。

海悅表示，除在全台代銷布局有成，轉投資收益穩健，加上自地自建業務逐漸開展，營運呈現三隻腳策略並進，中長期業績成長無虞。

(時報資訊)

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