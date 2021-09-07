受惠海、空運物流業務價量齊揚，貨代業中菲行 （5609）6日公告8月營收34.73億元，月增11.5％、年增71.9％，創單月歷史新高，連續兩個月營收站上30億元大關，海運業務倍增是最大功臣；累計前八月營收218.79億元，年成長49％，逼近去年全年營收229.49億元。
中菲行8月營收組成中，空運業務營收17.93億元、年增54.5％，貢獻集團營收51.6％；海運業務營收15.62億元、年增199.8％，貢獻集團營收45％。值得一提的是，8月傳統航空貨運淡季不淡，主要受到疫情影響，上海浦東機場疫情擴大加強防疫，造成機場營運效率降低，卻碰上3C電子高單價品趕著出口大量急單，支撐高運價。
累計前八月，空運業務營收115.92億元、年增22.3％，集團營收占比53％；海運業務營收94.11億元、年增118.2％，集團營收占比43％。
9月進入海、空運旺季貨量持續激增，新品發表、年終節慶商品補貨潮一波波，都趕在大陸黃金週前拉貨，造成全球物流鏈更加惡化，競相加價搶艙、保艙，推升海、空運運價「月」來愈高，華航（2610）、長榮航（2618）已先後宣布調漲9月兩岸線與美國線運價，陽明（2609）、萬海（2615）等航商也陸續調漲9月美國線運價。
此外，因長榮航機師染疫暫停芝加哥航線，華航已針對急件設快遞費，逼近去年5月創下的前波新高運價，估計其他航商將跟進。在海、空運雙高運價支撐下，法人估，中菲行9月營收獲利成長可期。
(時報資訊)
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