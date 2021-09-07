豐興（2015）6日開出本周內銷盤價，調漲廢鋼產品價格，每公噸調漲200元、漲幅約1.75％，且鋼筋表面開平盤，但取消每公噸200元的優惠價格，形同「明平暗漲」，為近八周開平盤或低盤以來首度反彈上漲，至於型鋼則維持平盤。

對此，豐興發言人莊文哲表示，雖然國際廢鋼原料仍有小幅波動，但國內廢鋼價格仍落後國際行情，且南部電爐廠研判國際廢鋼原料行情跌幅已大，再下跌的空間不大，以致提前適度調漲廢鋼收購價格。

至於近一周來，鋼筋市場買氣有轉趨熱絡情況，許多鋼廠紛取消優惠價格，取消金額份約每公噸200～300元。

此外，豐興6日公布8月合併營收為30.68億元、年增53.45％，累計前八月合併營收241.65億元、年增38.99％；單月合併營業利益為4億元、年增61.94％，累計合併營業利益為28.44億元、年增41.35％。

豐興自結8月合併稅前盈餘為4.39億元、月減12.72％、年增76.3％，每股稅前盈餘約0.75元，累計前八月合併稅前盈餘30.39億元、年增46.45％，每股稅前盈餘約5.23元。

豐興表示，8月營收和盈餘均較去年同期大幅成長的主要原因是鋼筋、條線及型鋼產品組合銷量增加外，平均單價也較去年同期偏高帶動。

豐興6日開出本周內銷盤價，廢鋼每公噸調漲200元，鋼筋和型鋼維持平盤，其中鋼筋取消200元優惠價格部份，豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為1.16萬元，鋼筋每公噸牌價維持2.26萬元，型鋼每公噸牌價維持2.7萬元。豐興這項盤價，是自7月12日以來開平盤或開跌盤後首度反彈上揚。

豐興表示，近一周來，日本廢鋼原料報價小跌5美元，由每公噸475美元跌到470美元，美國貨櫃廢鋼原料維持平盤，每公噸報價為450美元，至於澳洲鐵礦砂則下跌14.15美元，由每公噸156.95美元跌為142.18美元。

展望未來，法人認為，自9月起內需用的鋼品開始進入「金九銀十」的工程趕工旺季，伴隨趕工效應浮現，鋼筋等產品需求逐漸增溫，第四季業績看旺。

(時報資訊)

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