宏遠近五季營運狀況 東南亞多國疫情嚴峻，品牌廠將訂單轉移至非東南亞地區，在轉單效益下，遠東集團旗下平織布大廠宏遠（1460）8月營收9.2億元，年增53.2％，月成長32.9％，創下單月歷史新高。宏遠總經理葉清來表示，宏遠的多元生產據點布局，獲得品牌廠青睞，目前訂單已經可以看到明年第一季底，加上漲價效應，預期明年表現會優於今年。

越南疫情嚴峻，宏遠指出，在全球品牌廠轉單、追加單下，7月集團的布料接單量創下歷史新高、破1,100萬碼，這也讓8月營收創新高。而8月接單量也超過1,000萬碼，加上平均單價上漲，預期9月營收還有高峰可期。

宏遠的布料生產基地位於台灣、上海、泰國以及美國北卡，雖然泰國廠位於東南亞疫情區，但因離人口稠密地區較遠，未受疫情影響，各廠呈現訂單爆量。

葉清來表示，目前宏遠的布料事業產能利用率已超過100％，部分訂單甚至還要交給協力廠。

宏遠在海地及衣索比亞設有成衣廠，具有海外短鏈布局，吸引品牌客戶洽詢合作，在訂單增溫下，成衣事業營運改善已見成效，第四季開始就可以獲利。

法人預估，宏遠10月營收有機會比9月繼續攀高，挑戰單月營收10億元大關。今年整體營運將呈現「逐季成長」，第四季優於第三季，且明年還會更好。

葉清來指出，宏遠大約四年前啟動海外大擴張，一口氣投下30億元，前進美國北卡設置布廠，並揮軍海地及伊索比亞打造成衣廠，經過三、四年的虧錢練兵，北卡廠去年底已經開始獲利；海地廠及伊索比亞最快今年第四季或明年第一季就可以開始賺錢。

為彌補虧損，宏遠在今年6月曾辦理減資22.5938％，消除股本11.52億元；近期再以每股10元辦理3億股現金增資，將募資30億元，以償還銀行借款。6日至9日進行公開申購程序，公開申購張數為2.55萬張，每單位為3張，預計10日公開抽籤。

(時報資訊)

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