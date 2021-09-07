富采（3714）公布8月營收，隨著mini LED放量生產，開案量激增之下，8月營收以35.39億元創下合併以來新高紀錄，為連續第六個月成長，月增幅擴大至6.1％。

其中晶電8月營收達21.28億元，年增110.1％，隆達8月營收達6.65億元，年增8.6％；晶電mini LED稼動率拉高，產能擴大，加上四元LED、植物照明等相關應用需求熱絡，推升8月營收較7月大幅成長11.28％，為激勵富采8月營收月增率放大主因。

富采mini LED自今年4月投產，5、6月出貨量擴大，第二季mini LED營收占比已經達20％以上，富采在第二季法說會上表示，根據客戶的需求估算，2022年晶電必須擴產50％才能滿足訂單需求，今年第四季晶電會透過提高生產良率、提升生產效率雙管齊下的方式，先額外開出20％產能，明年最終擴產目標將達50％。

為了積極整合資源，富采日前公告，斥資7.32億元取得隆達LED磊晶圓以及晶粒設備，富采表示，本案係為進行集團專業分工以及旗下各事業之資源整合；晶電整合隆達LED前段設備之下，可望有新產能挹注，替目前不足的mini LED產能解決燃眉之急，晶電有很大機會不需再投資新的MOCVD設備。

而晶電的大幅度擴產，也引發供應鏈一連串的連鎖反應，後段製程跟進大擴產，除了隆達第四季將擴產一倍之外，mini LED點測、分選代工廠惠特（6706）也應大客戶的需求，將再另覓新廠擴產，mini LED開案百花齊放，替相關供應鏈的業績添柴火。

(時報資訊)

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