臻鼎-KY（4958）6日公布8月營收145.21億元、月增24.63％、年增40.84％，受惠於市場進入傳統旺季，客戶新品拉貨動能逐漸顯現，加上長期持續布局的產能與技術投資，臻鼎八月營收創下歷年同期新高。

累計臻鼎前8月營收為831.3億元、年增28.87％，續創歷年同期新高，若以功能性貨幣美金計算，臻鼎八月營收為5.2億美元、年增49.4％，前8月累計營收為29.57億美元、年增36.99％。

法人表示，下半年臻鼎成長動能來自美系新機推出，七月份開始小量出貨，第三季期間逐月增量，按照往年正常節奏，九、十月為高峰，新手機帶動LCP天線軟板、電池軟板、HDI、SLP等產品出貨走強，除了手機之外，筆電、平板、耳機、手錶等亦會推出新品，新品放量帶動產品組合轉佳，預期臻鼎下半年營運將更進一步成長。

展望下半年臻鼎表示，隨著消費電子傳統旺季到來，配合客戶新產品推出，新產線陸續進入量產，公司看好成長動能來自高階軟板、IC載板、超薄HDI（Mini LED背光板）、SLP、汽車板等，同時，維持後市營運逐季走升的看法不變。

同樣受惠美系新品帶來強勁動能的PCB廠華通（2313）、打件廠台表科（6278）6日也公布八月營收。華通八月營收58.12億元、年增2.86％，創歷年同期新高。法人表示，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品陸續進入量產，同時，中系手機客戶也推出新機搶市，華通擺脫第二季客戶調整庫存和長短料等影響後，七月起的產能利用率持續爬升，達到八至九成以上的滿載水位。

展望下半年華通看好客戶需求強勁、訂單能見度明朗，預期第三、第四季皆是傳統旺季。另外，華通重慶二廠第一期HDI新產能已經陸續投產，同時也開始擬定新擴建計畫，包括HDI及軟板都會進行評估。

台表科八月營收63.42億元、年增63.26％，創下單月歷史新高，累計前8月營收達395.35億元、年增54.44％，續創歷年同期新高。受惠於Mini LED、面板、車載、記憶體等產品今年來需求皆強，台表科第二季營收、獲利創下歷史新高。法人表示，台表科為Mini LED下了不少投資，今年資本支出中有不小的比例是在相關設備，隨著美系平板、筆電陸續推出，Mini LED商機發酵，將是下半年營運重要的成長動能。

(時報資訊)

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