電池模組大廠新普（6121）公告8月業績，在傳統旺季之下，新普8月營收以82.32億元寫下今年新高紀錄，月增0.4％、年增11.5％，同時也創下歷年同期新高，展望第三季，雖然電子業普遍有長短料的干擾，新普對第三季營運仍有信心，超越第二季無虞。

而新普轉投資子公司AES-KY（6781）8月營收亦表現亮麗，單月營收達9.47億元，為最近五個月以來新高水準，月增2.93％、年增77.89％，累計AES-KY今年前8月營收達72.98億元，月增146.82％。

新普表示，第三季仍有旺季效應，目前訂單不缺，主要是長短料的問題干擾，從目前在手訂單來看，第三季營運仍可望優於第二季，至於第四季，客戶看法比較分歧，景氣走勢還有待觀察。

新普6日公布8月營收，單月營收持續站穩8字頭，為今年以來新高紀錄，且連續第六個月繳出年、月雙增營收成績單，累計新普前8月營收突破600億元整數大關，達629.74億元，較去年同期勁揚30.5％，第三季營運將進入全年高峰。

新普今年上半年每股盈餘達15.85元，其中第二季毛利率更創下2011年第四季以來新高紀錄，儘管新普去年度的EPS攀升至27.3元，墊高比較基期，但新普居龍頭地位，也是蘋果供應鏈的一員，2021年營運仍可望超越去年，再締新猷。

新普已於8月13日除息19.1元，受到電子業下游出現雜音干擾，電子股第三季走勢溫吞，新普因此仍呈現貼息走勢，惟新普股價仍守穩300元大關，6日收在311元，股價維持橫盤。

而AES-KY則在8月11日除息，今年配息5.3元，由於業績亮麗，今年下半年訂單已有相當程度把握，AES-KY除息第一個交易日，盤中就完全填息。

(時報資訊)

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