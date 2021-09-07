是方電訊（6561）受惠於新的國際客戶進駐是方機房，加上雲端業務持續成長，東南亞客戶也持續洽商合作、合作家數持績擴增中，6日公布8月營收2.37億元，年增9.52％，累計1～8月營收18.44億元，年增9.6％。

是方電訊總經理劉耀元日前表示，看好雲端及IDC業務持續成長，第三季獲利將比第二季來得好。

雲端業務是推動是方業績成長的主要動能之一，截至第一季為止，雲端占是方整體營收比重已達14.3％，年底將突破15％。第二個成長動能，來自海外業務，是方目前對外承租的海纜頻寬約600G，針對重要地區，例如香港、日本、越南，是方表示，不會僅跟單一海纜業者簽訂租約，而是根據客戶特性與多家業者簽約，並根據客戶需求、逐步擴充頻寬，法人分析認為，寬裕的對外頻寬將會是是方搶攻海外市場的重要競爭力。

加上近年台商積極前往越南、印尼等東南亞市場擴建生產線，是方跟隨台商腳步，從2021年下半年開始加速在東南亞市場布局，積極提供整合台灣、中國、東南亞市場的混合雲服務，外資法人預期，海外尤其是東南亞市場將會是是方未來一 、兩年營收成長相當重要的動能。

是方向母公司中華電信租用土地擴建的IDC機房，預定第四季動工，包括土地及土木機電等設備投資總計20億元，2023年商轉，屆時，國際大廠將陸續進駐，帶動是方營運維持成長。土地承租期為50年，自有資金即可支應，不致會有大筆一次性營業費用支出，對於每年的獲利影響性小，不影響未來該公司股利發放。

受惠雲端／IDC業務及東南亞市場新客戶持續增加，劉耀元日昨強調，是方第三季營收將比第二季好，第四季又比第三季好，獲利方面，第三季比第二季好。

(時報資訊)

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