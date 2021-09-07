在主機板、伺服器業務持穩之際，技嘉科技（2376）受惠顯示卡出貨回溫，拉抬8月營收在7月落底後，再以雙位數月增、年成長力道，在今年內第三度站上百億元大關，也維穩累計合併營收續登歷年同期新高。

技嘉自結8月合併營收103.4億元、月增25.8％，並較去年同期增長48.43％，累計今年前8個月合併營收787.07億元，年增47.93％，寫下單月及累計營收雙站同期新高紀錄。

進入下半年後，供應鏈缺料情況未好轉反而更加緊俏，不過輝達及超微在GPU供貨略有紓緩，帶動8月整體顯卡供貨稍回溫，尤市場需求仍供不應求，包括技技嘉在內的台顯卡廠皆可望受惠。

技嘉先前則預期，7月將是下半年的低點，看好下半年傳統旺季效益仍在，主板及伺服器在CPU及IC相關元件的缺料情況亦可逐步緩解，樂估下半年營運動能將比去年同期增溫，全年度營收拚雙位數成長的目標可期。

法人持續看待下半年顯卡市場需求，預期加密貨幣帶動的挖礦潮亦不會完全消退，加上先前因顯卡價格飆高而遭排擠的遊戲升級需求，仍持續對顯卡市場有強勁支撐力，預估供應鏈料況若未嚴重惡化，台廠上、下半年顯卡業績比重可望有45：55以上的表現。

法人並預估，技嘉在第二季營運登高、拉升基期後，第三季營收、獲利表現恐將雙雙回檔，但仍將以雙位數年增幅、優於歷年同期表現。至於全年度營收則估將首度突破千億元大關、挑戰1,200億元，稅後每股盈餘亦有較去年翻倍、彈升至17元以上的表現。

技嘉原訂自8月上旬至10月初、近兩個月期間，以75～130元的價格區間帶、買回3,000張庫藏股。不過技嘉在不到1個月內即執行完畢，總計買回股份的總金額達近2.81億元，每股買回均價為93.64億元。

(時報資訊)

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