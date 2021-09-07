市場觀察： 美國經濟復甦穩定，根據美國供應管理協會（ISM）報告顯示，8月美國ISM製造業指數上升至59.9，持續較上個月的59.5走揚，同時高於原先預估的58.5；而美國8月ISM非製造業指數報61.7，從7月的64.1滑落，主要受到Delta 病毒拖累商業活動，外出用餐、旅行及部分活動意願降至6個月新低。

同樣受到Delta 病毒影響，美國8月非農就業人數僅新增23.5萬人，大幅遠低於市場預期的72.5萬人；失業率則從上個月的5.4％降至5.2％，符合預期。市場同時認為，非農就業新增人數創今年來新低，可能會對美國聯準會（Fed）縮減購債，以及升息進度有所調整。

盤勢分析：近期台股成交量約為3,000億元上下，與先前台股持續突破新高時日均量達5、6,000億元相比，動能稍微不足。不過觀察到外資開始布局大型電子權值股，預計在這樣的情況下，加權指數中期向上，短期空間有限，區間整理機率較高。

截至目前為止，台股企業都交出亮眼的獲利增長，只是即將進入第四季，市場將開始面臨去年第四季的高基期因素，企業獲利增長幅度可能會開始下降。後續大盤走勢，將取決於今年底消費旺季是否如預期維持在高檔，特別是歐美的消費浪潮；若民眾消費，開始由實體商品消費，大幅轉為勞務消費，導致商品銷售不如預期，就會有庫存調整的風險產生。

美國聯準會動向方面，須持續留意升息步調。近期美國疫情升溫，對就業市場與消費都帶來衝擊，將使聯準會態度偏向鴿派；此外，美國白宮將會在近期提名下任聯準會主席人選，因此預計在近期政策決策上，會朝偏多方向執行。整體而言，只要美國維持寬鬆政策，美股持穩，台股就還有機會跟進。

操作建議：

上半年台股多頭由傳產族群領軍，躍居大盤最熱門標的，不過隨著資金開始回流電子股，後市可望回歸平衡水準，科技、傳產、金融各自有表現空間，而非單一產業獨強。

看好族群部分，由於市場並未出明顯現庫存疑慮，部分產線依舊吃緊，電子股持續關注半導體上游、晶圓代工、ABF載板、矽晶圓，以及高速傳輸相關IC設計。同時也看好車用電子、電動車發展趨勢，將有利車用二極體、微控制器（MCU）概念股。

傳產部分則持續看好來自解封後帶來的消費需求，看好運動衣服、運動鞋需求回溫，運動紡織族群握有潛在利多。

另也看好鋼鐵族群，近期美國、印度開始推動基礎建設計劃，中國、俄羅斯則開始減產，鋼鐵供給出現缺口，未來報價持續看漲。

金融股今年獲利良好，目前公布的財報成長皆優於預期，加上評價相對較低，可多留意擁有壽險背景題材的金融股，能受惠投資收益加持，以及長線升息循環的利多優勢。

(時報資訊)