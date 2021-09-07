台股資金「大風吹」，航運股「沉船」下資金傾巢而出，部分資金轉進利基型中低價股。盤面「銅板股」題材滿天飛，助攻其股價連袂創下波段新高，統振（6170）、精剛（1584）、毛寶（1732）、精連（3652）等「小兵立大功」。

法人指出，台股資金目前持續流向中低價族群，加上航運股資金「大舉撤出」，不僅轉向半導體晶圓雙雄，連帶低價股亦獲買盤進駐。

據統計，台股6日漲停檔數共計11檔，共10檔為股價低於50元之「銅板股」，除IC設計股M31外，全由低價股包辦。若再篩選成交量高於500張者，則有統振、精剛、毛寶、精聯、今皓、中華化、美德醫療-DR、致振同步漲停，寶碩、龍燈-KY、康那香等漲幅介於7～9.24％。

高端合金材料廠精剛今年受惠全球造船業景氣熱絡，船舶備件需求激增，且今年更迎來重要「轉型年」，透過轉投資往下游航太零組件布局，6日攻上漲停價18.75元，創逾四年新高。

此外，機師出現突破性感染，民眾憂慮本土疫情再起，防疫概念股重啟攻勢。清潔用品大廠毛寶6日匯聚多頭人氣，開盤強拉至漲停價27.65元，一舉「過四關」收復5日、10日、月、年線。

電子股6日成交比重連三日飆破六成，反觀航運族群中，大量投資人「棄船」逃生，航運類股資金比重僅餘16.28％。法人認為，大批投資人選擇將資金轉進利基型中低價股，銅板股優勢再起。

台股近期缺乏攻高量能，持續於季線附近震盪，法人指出，時序已進入第三季底，股性較為活潑的中低價股，可望成為法人作帳對象。不過，觀察台股6日盤面，漲幅前20大個股中，共有14檔銅板股、4檔百元以上「高價股」，低、高價族群「各據一方」。

法人分析，高價股若能創新天價，就顯示有大戶「眷顧」，且近期外資買盤回歸，6日再買超96.01億元，高價股有「大人抬轎」；至於銅板股，則仍是散戶首選，在航運族群重挫之際，可望有更多資金轉進。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股在經歷逾千點的反彈後，日線技術指標已於超買區再攻乏力，投資人須提防反彈告一段落後的修正壓力湧現，建議現階段先以搶短為主，待日後指標過熱修正壓力舒緩後，再考慮下波進場時機。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意