富邦金控（2881）積極推動合併日盛金控（5820），已內定富邦證券總經理程明乾，以及富邦期貨總經理張雅斐，將分別接任日盛金控旗下的日盛證券及日盛期貨董事長。

日盛金控8月31日股東會通過與富邦金合併案，全面改選董事，富邦金取得全部董事席次，實質掌握日盛金的經營權；富邦金配合辦理現金增資500億元（含300億元普通股及200億元特別股），將在2022年第一季完成與日盛金合併，而富邦證券及日盛證券，以及台北富邦銀行與日盛銀行等兩金控子公司合併，將在2022年底完成整併。

富邦金6日代子公司富邦證券、富邦期貨等公告高階人事調整案，富邦證券由執行副總郭永宜升任總經理，任職時間待報奉主管機關核准後生效。據了解，原富邦證券總經理程明乾將至日盛證券接任董事長，扮演金金併合作正式起步的重要角色。富邦期貨總經理張雅斐，將接任日盛期貨董事長，富邦期貨總經理由現任資深副總劉承志接任。

程明乾在2000年即參與富邦證併購環球、中日、華信、世霖、快樂、金山等六家券商，有「七合一」整併經驗，此次內定擔任日盛證董事長，也被外界視為是金控期望借用其長才，擔任穩步開展金金併實際合作的重要推手。

程明乾長時期帶領富邦證券打下良好基礎，各項業務都表現亮眼，以富邦證券最新的今年前七月累計稅後盈餘46.4億餘元，較前年同期獲利22.8億元大增103％，累計每股稅後盈餘（EPS）高達4.36元，高居證券商每股獲利王，也是唯一EPS超過4元證券商。

富邦證券新任總經理郭永宜在證券市場多年，最早以外匯交易員出身，加入富邦證券後經常負責全台巡迴演講，且具有同時管理通路、商品部門，也主管金融交易處，各領域經驗豐富，未來也可望推動富邦證券賡續營運成長。

(時報資訊)

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