台股本波V型反彈上漲1,385.59點，多頭主攻部隊為內資投信及八大公股行庫，搭配基本面神助攻，護國神山台積電（2330）宣布漲價利多更功不可沒，不過6日台股大漲百餘點後遇壓，投信轉賣12.53億元，分析師建議，投資人留心投信布局力道趨緩，可能提前在中秋節前出現結帳賣壓。

台新投顧副總黃文清認為，2020年3月、今年5月及8月的台股三次成功V型反彈秀，都看到投信及八大公股行庫兩大法人聯袂攜手進場護盤的資金。

8月20日台股回檔最低點至16,248.08點後，開始啟動反彈上演單腳V轉秀，截至9月6日最高17,633.67點，累計指數上漲1,385.59點，投信是本波台股穩住行情第一波多方資金，8月17日至26日已買超104億元，緊接著台積電漲價利多，外資接棒大買。

6日台積電漲價消息仍在台股發酵，台股守穩季線第二個交易日，但盤中大漲116.75點後追價力道轉弱，尾盤小跌21.62點，多頭氣勢偏弱，從盤後籌碼觀察，投信6日轉賣超台股12.53億元，近五個交易日賣超17.97億元。

投信持股水位高，且6日轉為賣超及股價轉弱的個股有萬潤、創惟、強茂、宏捷科、茂達、雍智科技、宇隆、新唐、致新、台郡、矽創、驊訊等個股。投信集中減碼的產業以IC設計股居多，如創惟、茂達、新唐、致新、矽創、驊訊，其中投信持股達11.40％的茂達6日跌停，收在157元，投信單日減碼3,178張。 宏捷科則因市場對5G智慧機出貨情況不樂觀，認為今年出貨成長可能於達到高峰，除非大陸5G智慧機必須降至人民幣1,500元或更低，方能延續成長力道。因市場對5G智慧機的前景有疑慮，衝擊宏捷科6日表現，投信6日小賣204張。

黃文清認為，投信的資金提前縮手跡象，市場期待的季底作帳，可能提前在中秋節前結帳，投資人宜留意。日盛投顧總經理鍾國忠表示，主要受到的衝擊是上游台積電漲價驚人，轉嫁能力恐受限以及本業上遇到缺料及需求能見度大減等疑慮。

(時報資訊)

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