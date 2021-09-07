矽晶圓廠環球晶（6488）6日公告8月合併營收51.48億元，符合市場預期，法人預估第三季合併營收可望較上季成長5％以內。下半年矽晶圓供給面新增產能有限，需求仍維持穩定成長趨勢，供需約略呈現平衡或小幅吃緊情況，預期2022年半導體廠新產能開始進入量產，矽晶圓將出現供給缺口。

環球晶公告8月合併營收月增6.5％達51.48億元，與去年同期相較成長13.0％，累計前8個月合併營收399.94億元，與去年同期的361.25億元相較成長約10.7％。以環球晶7月及8月營收來看，法人預估第三季營收約較第二季成長5％以內，第四季接單情況來看將略優於第三季，今年營收逐季成長趨勢不變。

環球晶董事長徐秀蘭表示，環球晶產能目前已全線滿載，且將持續至下半年底，下半年的營收成長動能有望優於上半年，環球晶將持續超前思考與優先部署產品、擴大高階半導體晶圓材料的產品完整度，將廣泛的產品光譜及穩健財務結構轉化為獨特優勢。

徐秀蘭日前於股東會表示，不論是今年下半年或是明年的訂單能見度都非常高，也可以感覺到明年及後年需求穩健。因為5G及高效能運算（HPC）帶動半導體強勁需求，晶圓代工廠與IDM廠都已開始擴產，並且擔心矽晶圓供給將成為後面很大的問題，所以客戶不僅要求環球晶圓擴產，也願意簽訂長約，部份客戶還希望環球晶能承諾穩定供貨3年以上。

環球晶目前供不應求的產品線是12吋磊晶矽晶圓，其他供給略為吃緊，6吋及8吋矽晶圓也開始吃緊缺，甚至最近3吋或4吋、特殊規格矽晶圓等都有客戶追單，就矽晶圓產業來看，未來幾年真的不用擔心。而環球晶因應客戶強勁需求擴產，是以既有廠區的擴充或是技術去瓶頸為主，資本支出約8億美元，換算可增加12吋矽晶圓產能10～15％，擴產效益會自2022年陸續顯現，但真正放量要等到2023年中旬以後。

(時報資訊)

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