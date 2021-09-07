外貿協會秘書長林芳苗於9月2日和泰國獎勵旅遊與會議協會（Thailand Incentive Travel and Convention Association，TICA）主席Sumate Sudasna簽署合作備忘錄，共同成立亞洲會議聯盟（Asia Convention Alliance），未來聯盟成員國相互支持，輪辦國際會議，以進一步鞏固友好合作關係，實質帶動亞洲會展復甦。

亞洲會議聯盟是由泰國會展局（TCEB）及TICA共同發起，外貿協會、韓國首爾觀光公社（STO）及馬來西亞會展局（MyCEB）為創始會員。該聯盟目標為促進亞洲會展業復甦、加強成員間的關係，並促進知識交流，由亞洲各會議局合作推動聯盟發展，引入「聯合會議」的概念，讓各成員國輪流主辦會議，吸引全球性國際會議於亞洲舉辦區域會議。

全球會展產業受疫情衝擊巨大，隨著疫苗的逐步施打，區域市場可望首先解封及復甦。亞洲會議聯盟的成立，能促使會員間可以互信互惠，在後疫情時代爭取國際會展商機，開拓新知識、新經驗和新的會議模式，共同展現亞洲展會的實力與魅力。

林芳苗於簽署儀式上表示，會展活動是推動貿易往來的重要平台，貿協執行政府新南向政策以來，成功搭建與新南向國家的合作橋梁，今（2021）年已連續5年舉辦「新南向臺灣形象展」系列活動。此次MOU的合作預期將促成中長期會展及其他領域的合作商機，進一步強化區域良好的互動關係，持續帶動亞洲會展產業蓬勃發展。

(時報資訊)