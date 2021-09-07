中鋼攜手石化業啟動「鋼化聯產」，擬分三個階段進行，中鋼將透過生產過程產生的高爐氣和轉爐氣等副產燃氣，取出一氧化碳和二氧化碳，再提供中油等石化廠生產甲醇、甲烷等化學品，預計每年可減碳290萬公噸，相當於7,450座大安森林公園的二氧化碳吸納量，每年可為石化業創造800億元以上的產值。

對於中鋼推動的鋼化聯產活動，中鋼董事長翁朝棟表示，鋼化聯產最大的意義，就是達成碳中和目標與減碳效果，可創造商機估計達800億以上，且減碳的幅度相當大，中鋼可提供CO與CO2給石化業生產相關化學品，在碳捕捉裡最具減碳效果，也符合循環經濟的效益。

中鋼於8月27日與中油簽訂合作備忘錄（MOU），透過研發平台的建構啟動合作序幕，目前也洽詢其他石化廠尋求更多鋼化聯產合作機會，如長春化工、中碳等，期盼透過兩大產業攜手合作掌握減碳新商機，朝淨零碳排目標邁進。

中鋼表示，規劃分三階段推動鋼化聯產工作，第一階段為「實驗室及先導工場技術建立」，以生產技術及驗證技術應用為主；第二階段為「鋼化聯產示範產線建置」，將建置台灣第一套鋼化聯產示範產線，預計每年減碳24萬公噸；第三階段將擴大至「商業應用」，預計每年減碳290萬公噸，並協助石化業每年創造達800億元以上產值的潛力。

此外，鋼化聯產計畫是運用工研院開發的CO2捕捉與產製化學品技術，進行CO2跨產業高值化再利用，達到碳循環效果。且中鋼也與成功、中央及中興大學等合作變壓吸附（PSA）模擬技術等研究，以強化未來CO與CO2純化生產與下游產製甲醇、甲烷、醋酸等化學品能力，並驗證後段石化產品生產的可靠度和經濟性，為後續量產與商業化預先鋪路。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意