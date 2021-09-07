晨暉受惠紅麴/益生菌需求強勁，8月營收站上4千萬大關，以4,012萬續創歷史新高，交出月增5.91％、年成長31.07％佳績。累計1～8月營收2.31億元，年成長8.22％。

營運表現耀眼的晨暉，自6月起單月營收已連續三個月創下歷史新高，目前在手訂單能見度高，營運展望正向樂觀。

晨暉指出，隨著消費者對健康意識提升，帶動紅麴及益生菌產品訂單增加，尤其紅麴產品的獨特性及顯著功效深受消費者好評，市占率穩居紅麴保健品龍頭，公司與現有品牌客戶的年度訂單也穩定出貨，近期更攜手強化廣告行銷力道，提高消費者對品牌的黏著度與回購率。

海外市場部分，晨暉近日接獲馬來西亞及歐洲等客戶之紅麴原料訂單，公司也將持續與海外品牌商合作，並陸續申請當地保健食品認證，由於其人體臨床試驗之成果確切，相關研究論文及專利獲得國際認可，目前已陸續接獲訂單並簽定合約，未來拓展海外市場可期。

晨暉表示，旗下明星產品NTU 568紅麴菌與NTU 101乳酸菌，因已獲得多國專利認證功效，並經多項動物實驗及人體臨床試驗證實其功效，目前也嘗試開發各種不同的產品型態，例如飲料、膳食補充劑等，以期創造產品最大價值，並逐步擴大市占率，挹注未來營運動能。

(時報資訊)

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