振興五倍券擬排除業績較不受疫情影響的大型電商，引發業者陳情。蘇揆6日鬆口表示，業者若能提出創造多贏、協助小商家的做法，政府也可以納入考量。據悉，經濟部提出設置農產品專區、調整上架費、美食外送平台調降抽成等三大附帶條件，盼電商共同為農產品、中小企業振興。

行政院會預計本周四（9日）通過1,200億振興五倍券特別預算案，屆時將公布實施日期與適用對象，預計最快在10月9日國慶連假前上路。蘇揆6日受訪表示，五倍券主要目的是振興經濟，尤其是衝擊最大的服務業小店家、小攤商等，本來要排除沒有受疫情衝擊的大型電商；不過，倘若業者能提出創造雙贏、多贏的方法，政府可以考量納入適用範圍，所有方案將在整體評量後統一公布。

經長王美花4日已與電商協會成員、數家大型電商業者、美食外送平台開會討論，經濟部官員表示，電商與平台業者都相當擔心會被排除在外，希望能繼續適用。電商業者表示，自家通路有很多小店家、餐廳在疫情期間轉型冷凍料理包，甚至有不少農產品是透過電商通路才得以找到物流配送，對物流也才有議價能力，這對小商家的紓困與振興很有幫助，希望接下來不要被排除。

官員說，由於電商在疫情三級警戒期間，「外界都看到電商賺很大」，若被列為振興對象很難說服大家，因此希望電商往三個方向讓利，一，希望電商設置農產品專區、幫助農民或台灣中小型店家，專區必須在首頁明顯的廣告投放、讓消費者容易尋找；二，電商業者必須要調整上架費用；三，美食外送平台必須要調整抽成。

經濟部目前仍未定案電商要採取白名單或黑名單，但「如果可以共好」，還是希望大家能一起為農產品、中小企業振興。據悉，部分受疫情影響餐飲、農產業者希望透過電商通路販售，包括網家、momo等業者提出誠意將設五倍券專區，透過減免手續費、提供物流等嘉惠受困產業，以爭取電商全體不受五倍券適用範圍限制。

(時報資訊)

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