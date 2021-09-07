受到大客戶新舊產品交替影響，GIS-KY業成（6456）8月營收下滑，6日公布2021年8月份自結合併營收為115.93 億元，較前一月份減少10.81％， 較去年同期增加8.80％。法人估，業成9月營收將回升，第三季營運表現仍優於第二季。

蘋果第三季將推出新款MacBook，在新舊產品交替的影響之下，業成8月營收相比前一個月下滑1成、來到115.93億元、年增8.8％。雖然流失了iPhone訂單，不過業成今年拿下蘋果iPad Pro的MiniLED背光模組訂單，挹注今年營運成長動能，業成前八個月合併營收為859.35億元，相較去年同期增加11.32％。

展望下半年，業成董事長周賢穎先前表示，去年下半年因為疫情的關係，居家辦公、遠距教學需求就一直很好，並且延續到今年上半年，第二季客戶有新產品發表，營收也成長。下半年仍將延續這個力道，需求來看還是不錯的，表現還是會優於上半年，但是半導體缺貨，東南亞疫情關係也造成缺料，供應鏈問題還是出貨最大的變數。

近年內嵌式觸控面板在智慧型手機市場的滲透率提高，外掛式觸控面板出貨被壓縮，因此業成積極拓展新技術和新應用。業成衝刺平板電腦和筆電的觸控、面板後段模組業務，也成功拿下MacBook等筆電面板模組訂單，並且積極擴充產能，根據擴產計畫，今年平板產能將達到約250萬～300萬台，筆電產能將近200萬台。

(時報資訊)

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