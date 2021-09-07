隨著傳統旺季來臨，顯示器代工廠瑞軒（2489）8月合併營收達21.93億元，較7月成長14％，較去年同期大幅成長57％，創下近5年來單月新高。瑞軒表示，在旺季效應帶動之下，8月出貨突破40萬台，9月還會再增加，第三季營收還會有兩位數的成長。

瑞軒表示，疫情刺激遠距視訊會議、電競顯示器及電腦周邊商品需求，今年出貨量顯著較過去兩年大增。此外，越南廠擴建增加之產能自6月開始反應，電視、顯示器、滑鼠、Webcam等產品在產線滿載之下出貨量倍增，另面板價格下降，亦有效帶動出貨拉升。

瑞軒7月電視出貨達34萬台，8月出貨量衝上42萬台，累計今年前八個月出貨達到272萬台，9月出貨還會再成長。

隨著傳統旺季來臨，瑞軒8月合併營收達21.93億，較7月成長14％，較去年同期大幅成長57％，創下近5年來高點。累計今年前八個月合併營收達134.8億元，較去年同期成長39％。

展望第三季，電競顯示器、滑鼠和Webcam需求仍強，電視出貨成長趨緩，不過整體來看，今年BestBuy訂單數量增加，此外，小米也增加75吋電視訂單，都挹注第三季營運成長動能。法人預估，瑞軒第三季營收相比第二季還有20％的高成長。此外，面板跌價，電視出貨增加，預期第三季毛利率也會有所改善。

近年瑞軒積極轉型，拓展新興應用產品，包括視訊會議相關產品、電競顯示器及宅經濟陪伴型機器人等等，今年營運貢獻攀升，占瑞軒營收比重持續增加至 36％。

(時報資訊)

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