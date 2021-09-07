根據市調機構集邦科技表示，第二季台灣雖遭遇新冠肺炎疫情升溫，但並未對封測產業造成嚴重影響，在大型運動賽事的加持下，激勵大尺寸電視需求暢旺，IT產品仍受惠遠距教學與居家辦公需求等利多支撐，促使各家封測大廠調漲報價，推升第二季全球前十大封測業者營收合計年增26.4％達78.8億美元創下新高紀錄。

集邦指出，隨著此波半導體缺貨持續，與上游晶圓代工及IDM廠等產能逐步增加，全球封測業者亦相繼提高資本支出水位並擴建廠房與設備，以因應不斷增長的需求，然全球受到Delta變種病毒肆虐，加上封測重鎮的東南亞仍處於疫情緊張的狀態，故對於下半年封測產業仍存在不確定性。

第二季封測龍頭日月光半導體營收年增35.1％達18.63億美元，第二大廠艾克爾（Amkor）營收年增19.9％達14.07億美元，主要是受惠於5G手機、筆電、車用及網通晶片需求持續暢旺。其中，京元電受疫情影響而導致測試產能降載，推升日月光測試營收攀升；艾克爾受惠於蘋果及非蘋手機品牌推出5G新機、車用及高效能運算（HPC）晶片等產品需求挹注。

矽品由於華為手機晶片訂單減少的缺口仍大，加上其他手機品牌廠產能尚無法完全填補，第二季營收僅年增2.3％達9.31億美元。京元電因疫情影響導致部分測試產能降載，第二季營收僅成長6.8％達2.74億美元。力成逐步走出先前日本及新加坡子公司關閉陰霾，營收年增14.3％達7.42億美元。

江蘇長電及天水華天延續中國國產替代生產目標，為因應國內5G通訊及基地台、消費性電子及車用等終端需求加大產線供給，推升兩家業者第二季營收分別達10.99億美元與4.67億美元，年增率分別達25.0％、64.7％。至於通富微電第二季營收年增68.3％達5.91億美元，為前十大封測廠中年成長率最高業者，主因是通富微電為超微處理器主要封測代工廠。

面板驅動IC封測廠南茂與頎邦第二季表現優於預期，受惠於東奧及歐洲國家盃等大型賽事加持，在面板需求大幅提升的挹注下，刺激整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）、LCD及OLED面板驅動IC的封裝需求提升。其中，南茂因封裝材料緊缺，進一步拉抬記憶體產品售價而使營收與毛利大增，營收年增38.4％達2.51億美元。頎邦受惠面板驅動IC封測價格調漲，射頻元件封裝訂單回升，營收年增49.6％達2.51億美元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意