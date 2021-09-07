財政部南區國稅局指出，民眾不管是先賣舊屋後買新屋或先買新屋再賣舊屋，只要符合自住與申請時間條件即可抵減房地合一稅。若為小屋換大屋，甚至可核退全額房地合一稅款。

2020年全國買賣移轉棟數32.6萬棟創下近七年新高，2021年上半年買賣移轉棟數17.5萬棟則為近八年同期新高，主要為各縣市新建案增加與房市買氣升溫，不少民眾也換購新屋。

官員表示，個人換屋只要皆為自住用途、兩年內買賣新舊屋、提出申請等三項條件，即可適用房地合一重購退稅優惠，小屋（低價屋）換大屋（高價屋）可全額核退房地合一稅，大屋（高價屋）換小屋（低價屋）則依比例抵稅。

首先，新舊房地必須為自住用途，如個人、配偶、未成年子女登記戶籍居住，且無出租、供營業或執行業務使用。如果新屋在五年內改作出租、營業或執行業務使用等其他用途或再行移轉時，將會被追繳退稅款。

而出售舊房地與購買新房地的間隔時間必須在兩年內，無論是先購後售或先售後購，新舊房地移轉登記日差距必須在兩年以內。

另外，官員提醒，申請重購退稅時間分為兩種，包括先繳後退、一併抵減。如果是先賣舊屋再買新屋則屬於先繳後退，通常是在賣舊屋之後一個月內就會報繳房地合一稅，待新屋完成移轉登記之後，個人要在五年之內向國稅局提出退稅申請。

如果是先買新屋後賣舊屋為一併抵減，可以在申報出售舊房地的房地合一稅時，直接提出新舊房地證明，扣抵房地合一稅額。

官員也指出，個人重購退稅金額主要是出售舊房地的房地合一稅額、乘以新屋價占舊屋價比率，退稅（抵稅）金額最高為出售舊房地的房地合一稅額。

舉例來說，A先賣出500萬元自住舊屋、繳納20萬元房地合一稅，後來又買了1千萬元自住新屋，A可在新屋移轉登記後五年內申請重購退稅，因屬於小屋換大屋，可核退20萬元全額房地合一稅。

(時報資訊)