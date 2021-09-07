財政部表示，從今年9月1日起，繼承人可以向地方國稅局或六都稽徵機關申請查調過世者金融遺產，並且直接從過世者戶籍地國稅局單一窗口取得金融遺產資料以申報遺產稅，等於是一站式服務。

所謂金融遺產範圍包括過世者的存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃及興櫃股票、短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告、金融機構貸款及信用卡債務等，繼承人只要向稅局提出申請，皆可獲得其資料。

官員指出，在2019年11月以前，繼承人要查詢金融遺產，必須向銀行公會、信用卡公會等各單位逐一申請才可以拿到資料。為了簡化整體申請流程，我國自2019年12月逐步的啟動金融遺產查調試辦措施，由地方國稅局受理申請，發函給各大金融公會，繼承人再一一取得資料。

然而，因繼承人皆為遺產稅納稅義務人，最晚必須在親屬過世後六個月內（必要時可申請延長三個月）報繳遺產稅，惟各金融公會回覆時間不一，往往會需要花上不少時間，導致部分民眾錯過申報遺產稅期間。

考慮到申報遺產稅便利性，財政部採滾動式檢討實務程序，近日完成修正「遺產稅納稅義務人查詢被繼承人財產參考資料作業要點」，把所有金融遺產申請程序改由國稅局單一窗口主導。

自2021年9月起，繼承人可臨櫃或線上向地方國稅局或六都稽徵所申請查調過世者的財產清冊，待國稅局向各金融公會發函並取得回覆後，國稅局會將遺產資料直接匯入「遺產稅金融遺產參考清單」，提供民眾線上或臨櫃領取資料，等於繼承人不用出門就能完成所有查調程序。

官員認為，金融遺產單一窗口服務有兩大好處，首先是提供民眾查調遺產與申報遺產稅的便利性，其次則為國稅局掌握各金融遺產資訊，可以有效降低遺產稅短漏報的情況。

(時報資訊)