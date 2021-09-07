京城銀行轉骨成功，根據京城銀內部截至第二季的最新統計顯示，京城銀的土建融放款占其企金業務比重，已從2017年的33.1％，到了2021年上半年降至10.9％，近四年來占比減少超過20％，在各銀行之間可說降幅最大，現在京城銀的授信已以中小企業為主幹，占比超過六成。

京城銀行最大股東蔡天贊本身就是京城建設集團董事長，一般而言，大股東為建商背景的銀行，土建融業務的占比相對較高，使京城銀行在近四年來的不動產放款占比大降更引市場矚目。

目前京城銀行的土建融放款占比在所有建商背景的銀行可說最低，若以目前台幣企金放款占其總放款比重的83.6％計算，土建融放款佔總放款比重約為9.1％，即使是加入以房貸為主的消金放款占比9.3％，其總不動產放款占比也未超過兩成。

京城銀8月自結稅前損益5.54億元，EPS為0.49元，京城銀表示，8月相較去年同期，利息和手續費收入都微幅成長，累計前八月稅前獲利64.2億元，EPS為5.73元，截至8月底止，京城銀的稅後獲利年增率為85.1％，居全體國銀之冠。

資產品質方面，8月底京城銀全行逾期放款比率0.02％、逾放覆蓋率8231.13％、全體放款覆蓋率1.55％。對第四季業務發展，京城銀除看好台灣降為二級警戒後的國內經濟活動趨於活絡，也看好振興五倍券帶動的經濟效益，由於下半年各項經濟指標有基期墊高因素，因此年成長率可能較上半年放緩。

(時報資訊)

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