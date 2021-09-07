大陸內需產業上半年營運明顯脫疫情陰霾，使得台資租賃獲利明顯轉佳，據統計，台資租賃業上半年稅後盈餘逾新台幣80億元，較去年同期的50億元成長六成，而且只有兩家虧損，是有史以來虧損家數最少的一次。

今年第一季，28家台資租賃有24家獲利、四家虧損；但上半年結束，台資租賃公司只有兩家虧損。

其中，中租控股旗下仲利國際上半年獲利60.91億元，占整體獲利80.34億元的四分之三強。除了仲利國際，在大陸的台資租賃業前五大還有中租控股旗下的仲津國際、和運國際租賃、裕融租賃及王道銀行集團的台駿國際，上述公司上半年獲利都逾新台幣2億元，其中和運國際和台駿的成長率分別是111％、59％。

台資租賃上半年營運較去年同期大幅成長原因有二，一是去年上半年基期相對較低，當疫情漸遠離，中小企業營運明顯轉佳，尤其是內需型產業；二是上半年大陸內地內需企業營運暢旺，尤其在台資租賃精選客戶下，讓延滯率明顯降低，客戶違約率極低。

台資租賃業者表示，由於大陸官方極力促使產業升級，各地方政府對中小企業祭出補助措施，人行也要求各銀行儘可能給予支持，中小企業和租賃業更是受惠行業，因此對大陸租賃業營運相對有利。

(時報資訊)

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