中央銀行6日公布，8月底外匯存底月增5.02億美元，來到5,435.78億美元，暌違半年後，又創歷史新高，央行外匯局局長蔡烱民表示，外匯存底增加主要來自央行外匯存底投資運用收益的挹注。

蔡烱民表示，8月外匯存底變動，主要因國際美元小漲0.5％，主要貨幣對美元大多貶值，以歐元等其他外幣持有的外匯折計成美元後減少，但由於來自外匯存底投資運用的收益，最後反應在外匯存底增加。另外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額回到7,197億美元，約當外匯存底的132％。

統計顯示，8月國際美元指數在月中最高漲至93.56，月底跌至92.48，但整個月來看還是小漲0.5％，主要非美貨幣對美元匯率貶多升少，其中歐元小貶0.5％，英鎊跌幅1.19％相對較大，加拿大及澳幣也各下挫1.2％、1.03％，日圓略走低0.32％、人民幣微貶0.08％。反應在以歐元等外幣持有的外匯資產，折計為美元後減少。

相較於歐元等主要貨幣8月多數貶值，新台幣則是升值0.7％，表現相對強勢，主要是外資小幅買超新台幣79億元，且匯入資金。蔡烱民指出，當月匯市供需大致平衡，但由於8月底全央行總裁年會後，美國聯準會（Fed）鮑爾釋出的訊息，市場解讀為偏向鴿派，「外資進來多一點」，及「台積電利多消息讓外資續買超台股」。

8月外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額上揚。蔡烱民說明，外資股利盈餘也匯出34.74億美元，但總計還是小幅匯入，「且台股在月底有拉起來」，因此台股月仍漲242點，尤其科技股表現好，反映在外資持股的市值增加。

台灣外匯存底餘額在主要國家排名仍是第五名，第一名是大陸至7月底為3兆2,359億美元；第二名日本至7月底為1兆3,019億美元；第三名瑞士至7月底為1兆182億美元；第四是印度至8月27日的5,716億美元；台灣出口主要競爭對手南韓8月底為4,393億美元。

(時報資訊)