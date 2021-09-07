金融股擁有相對穩定、息收較高等優勢，向來受到存股族青睞，加上台灣金融業長期經營穩健，近年受惠財富管理業務快速茁壯，且海外投資大幅貢獻獲利，同時台股交易熱絡，整體產業獲利連年成長，推升股價表現。

根據台灣集中保管結算所統計，2020年前20名庫存排行榜中，就有十檔為金融股，統計公開資訊觀測站資料，發現台灣今年整體金融業合計將發放現金股利達2,157億元，相較去年成長7.53％。

華南銀行評估，金融股受惠景氣回溫、證券市場趨於熱絡、長天期公債殖利率走揚等因素，金控業普遍呈現放款加速成長、利差擴大、手續費收入增加、資產品質改善等現象，預期獲利狀況將持續轉佳。

彰化銀行認為，考量今年以來資本市場表現亮眼、銀行資產品質改善帶動信用成本下降，金融股整體獲利表現可望續強。

台新主流基金經理人沈建宏表示，美國的數兆美元財政刺激、疫苗加速接種、經濟重啟等樂觀預期，過去幾個月中，通膨預期攀升，為許多產業增添陰霾，尤其科技股衝擊相對大，但金融股因與經濟景氣連動性高，且對銀行來說，長期利率較高時貸款將更有利潤，隨著經濟的擴張，反而成為受惠的產業。

另一方面，受惠全球央行寬鬆的貨幣政策，今年來股債齊揚，金融股投資收益豐厚，整體獲利普遍繳出佳績，加上現金殖利率約在3～4％以上水準，吸引存股族的青睞，推升金融股股價走高。展望後市，預期第三季台股震盪加大，金融股在高股息殖利率及獲利成長率雙高利基下，有望成為資金避風港。

日盛投信台股基金團隊也表示，多數國家已開始施打疫苗，全球資本市場並未因疫情受到影響，各國量化寬鬆，使市場資金充裕，資金紛紛湧入資本市場解決先前流動性問題，金融股評價仍低，值得投資人關注；且多數金融股今年股利配發情況良好，因此具殖利率題材。

且因全球低利率環境仍持續，各國大規模資金刺激經濟，使市場游資氾濫，資金紛紛湧入金融市場，由於目前資金行情持續，投資時可留意金融族群。

(時報資訊)