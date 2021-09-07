今年上半年整體15家上市櫃金控獲利達3,415.23億元，據公股金控旗下研究部門最新分析，今年整體金控獲利可望突破5千億元、達5,150.51億元，較去年全年的3,789.51億元大幅成長35.91％。

該公股金研究部門分析，大盤股價淨值比為2.35倍，金融保險則是1.06倍，差距1.29倍，由於第三波全球疫情再起，多數國家已開始施打疫苗，因此全球資本市場並未因疫情受到影響，加上各國量化寬鬆政策，使市場游資氾濫，資金紛紛湧入資本市場解決先前的流動性問題，年後大盤維持多頭趨勢；5月雖受本土疫情影響，目前已恢復穩定，但金融股評價仍低，且目前資金行情持續火熱，持續看好。

研究分析中，預估國泰金、富邦金今年獲利都將雙雙突破千億元獲利大關，而開發金、玉山金、元大金、兆豐金、中信金、第一金都有200億元以上的實力。

法人預估，未來要進入金控獲利前段班，已經要有全年300億元以上的最低標準。

公股銀行主管分析，目前金融股的評價偏低，且「最壞時期已經過去」，降息已到底，不會再低了，未來幾年若進入升息，就是金融股大展身手的時機；另外，各國政府積極紓困、施打疫苗，疫情有機會逐漸緩解下來，企業呆帳可望控制住，即使現在有變種病毒干擾，也只會延後復甦進度，不會影響整體景氣逐步往上的趨勢。

公股銀行主管分析，行庫目前台股操作不會只重壓金融股，同時看好其他電子業、傳產業成長，會慎選標的，至於近期火熱的半導體、5G、電動車等產業，雖已是各界看好的「常識」跟共識，公股銀行也會擇優布局，而高殖利率個股更是一直以來的必備核心的投資標的。

第一銀行指出，台股部分，短期交易以區間操作為主，長線部位伺機布局配息穩定、產業前景較佳個股。其中，台股指數高檔盤整，會留意震盪幅度加大，操作將提高警覺，預計採分批買進、逢低承接方式，布局營運穩健、配息穩定的高殖利率股，其中較看好半導體、5G概念及原物料相關族群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意