2021年中國股市在官方大刀闊斧監管下，堪稱一波三折。受影響的個股明顯修正，指數表現則偏平淡，但類股輪動跡象明顯，陸股成交量也一直處在高水位，沒有看到明顯量縮，在量能支持下，逢低布局的信號已逐漸浮現。

最近一連串的監管手段包括：加強互聯網大型平台反壟斷、對教育培訓行業嚴格整頓、企業海外上市數據審查加強監管、防止未成年人沉迷網路遊戲等，相關類股也都飽受壓抑。

官方對於互聯網大型平台加強監管背後的原因不難理解，畢竟這些巨頭歷經過去幾年的高速成長，影響市場的力量愈來愈大，商家進駐這些互聯網平台的成本愈來愈高；業者還利用所收集的用戶大數據，對老客戶訂出不公平的價格策略，確實已經形成壟斷問題。

監管目的在於終止這些不公平競爭，這些政策跟全球趨勢一致。所以說互聯網行業靠大資本壟斷為王的時代已經過去，業者再來必須朝向服務升級，努力提升服務品質。管理成本將會增加，新用戶增長跟變現的潛力也將受到壓抑。但長遠看這對整體行業是好事，未來能夠不靠資本壟斷、而是靠品質取勝的企業，才是真正的贏家。

事實上，干擾盤面的因素也不光是監管，還包括中國出口疲軟、原物料大漲壓抑下游需求、暴雨洪災、疫情擴散、中央對房地產及地方債務的嚴格監管等，這些都可能影響內需消費；且市場仍然預期美國聯準會貨幣政策會逐步收緊，估計股市未來仍將維持震盪波動的格局。

但震盪盤也會有結構性機會，投資人現在情緒多半偏悲觀，接下來，就看政策發力的預期。監管雖然衝擊部分行業，但牽涉到有利經濟高質量發展、且具戰略性意義的領域，例如資訊技術、新能源、新材料、高科技製造、人工智慧、量子資訊、積體電路、航空等，則會被視為政策開綠燈大力支持的行業，值得投資布局。

雖然市場情緒還是偏浮動，對負面消息的反應，往往大過於正面消息的激勵，但因陸股估值已經有明顯修正，目前估值處於歷史低位，要再大幅往下的空間有限。

且陸股成交量還是很大，從7月21日到9月3日，滬深兩市成交額已經連續30幾個交易日突破人民幣兆元。這代表的是資金量能充沛，股票市場足夠活絡，推高成交量和成交額。

估計這些資金有部分是從炒房流入，因為政策強調「房住不炒」，目前各大城市均對房屋貸款做出限制，原本計畫投資房地產的資金，需要另外尋找具回報空間的資產，所以往股市裡面估值較低的板塊前進。

另外，2021年底是資產新規過渡期的最後時間點，銀行保本型理財商品必須退出市場，這些資金釋放出來後也可能投入股市。

但指數表現卻不慍不火，沒有見到集體大漲，顯示鉅額交易量的背後是機構法人在調倉、以及投資風格的轉換，市場資金轉向估值較低的藍籌股，估計類股輪動將持續。

雖然不少人擔心外資撤離中國股市，但事實上，這段時間外資並沒有明顯減持A股，從8月以來北上資金仍是淨流入，預期未來一段時間成交量也將維持在高位。

儘管波動度難免也會跟著放大，但至少活絡的資金量能會對市場形成正向推動，可視為逢低布局的信號。

(時報資訊)