掌握中國過半鋁礦來源的幾內亞5日發生軍變，市場對鋁礦供應吃緊的預期高漲，陸港6日鋁金屬類股齊漲，中國鋁業H股一度漲逾10％，股價創2018年1月以來新高。

在幾內亞軍變事件持續發酵下，陸港6日鋁礦等有色金屬族群飆漲，業界龍頭中國鋁業H股甫開盤衝破10％，股價創逾三年半新高，中鋁A股開盤直奔漲停。期貨市場上，滬鋁主力期貨合約6日早漲逾3％，直逼每噸人民幣2.2萬元。

市場情緒在6日午後有所緩解，截至收盤鋁類標的漲幅收斂，滬鋁期貨收漲2％。股市上，中國鋁業H股漲5.5％、A股漲4.9％。陸股雲鋁股份、天山鋁業早盤一度逼近漲停，收盤漲逾4％。不過，港股俄鋁則是尾盤再拉升，收盤大漲14.5％。其他有色金屬標的也受帶動，港股中國白銀集團收盤漲逾5％，山東黃金收盤漲近4％。

大陸8月氧化鋁供應持續緊張等因素下，上周鋁價持續突破逾十年來的新高，年內鋁價漲約四成。倫敦金屬交易所6日數據也反映，鋁庫存減少2,425噸。故此時鋁礦供應大國幾內亞發生軍變，觸動市場敏感神經，相關標的劇烈波動。

大陸近年為執行環保政策，在國內實施嚴格生產審查，非常仰賴從幾內亞進口鋁礦。澎湃新聞數據指出，2020年中國有47％鋁礦從幾內亞進口，2021年以來該數字更突破五成。

中國證券報引述業內分析，大陸山東、廣西等主產地正減產氧化鋁，雖多數企業進口礦有一定庫存、短期無憂，但未來庫存壓力可能增加，預計氧化鋁價格仍將持續攀升。

中國鋁業6日則表示，在幾內亞所有業務均正常，國內工廠有充足的鋁土礦庫存。

(時報資訊)