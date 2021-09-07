針對大陸將設立北京證券交易所（京交所），以及大陸證監會副主席方星海近日重申金融市場開放兩大事件，投行花旗最新分析，這代表大陸將繼續支持技術創新的中小企業利用資本市場融資，並緩解對大陸資本市場是否仍可供外國金融機構投資的擔憂。

方星海4日表示，將堅定不移推進高水準對外開放，要進一步推動資本市場制度性開放，落實合格境外投資者新規，便利境外投資者配置人民幣資產。

方星海還表示，香港A股指數期貨將於年內開始交易。

路透6日報導，花旗發表最新報告指出，京交所和大陸高級金融官員的政策聲明，目的是在緩解對近期監管限制的擔憂。京交所的成立和大陸證監會對海外IPO的評論，說明大陸將繼續支持資本市場的發展，以及希望利用各種資本市場來支持技術創新和創新的大陸企業。

另外，考量到大陸公司根據新的美國「外國公司問責法案」被迫下市的風險，香港市場對於大陸公司在海外上市將變得更加重要。

但與此同時，大陸對金融科技公司的監管不會有任何放鬆，將推出更多法規，以補充該行業的現有監管法規。

花旗認為，這些動作目的是要平息市場擔憂，此前大陸監管機構不僅對壟斷行為，而且對大型互聯網平台公司的勞動法執行和不法行為進行密集且廣泛的打擊。監管機構關於金融開放和資本帳開放的聲明保持不變，說明近期的監管行動不會破壞大陸資本市場改革開放的議程。

花旗強調，雖近期的市場擔憂和疲軟的情緒可能會有所緩解，但鑑於近期大陸政策意圖的不確定性，導致市場劇烈反應的背景，大陸政府仍需要加強與市場的政策溝通。

(時報資訊)