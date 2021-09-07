北京證券交易所（京交所）的上市公司將由新三板創新層公司產生。大陸證監會6日表示，對於在新三板創新層、基礎層培育壯大的企業，鼓勵繼續在京交所上市，同時堅持轉板機制，培育成熟的京交所上市公司可以選擇到上交所、深交所繼續發展。

中國證券報報導，受到大陸2日宣布新設京交所消息激勵，新三板精選層66檔個股6日全數收漲，其中同輝資訊、凱騰精工、五新隧裝漲停，拾比佰、華陽變速等八檔個股收漲逾20％。

自2日以來66家公司的總市值增長27％至人民幣2,230億元。此外，為了新三板掛牌公司提供督導服務的A股券商類股，6日也大漲，其中中信建投、東吳證券均收漲逾6％。

人民日報6日刊出大陸證監會相關負責人專訪指出，京交所在融資額、交易量和估值水準方面，預計將呈現與上交所、深交所不同的特點。透過建構新三板基礎層、創新層到京交所「層層遞進」的市場結構，強化各市場板塊之間的功能互補，不斷擴大資本市場覆蓋面，提高直接融資比重。

上述負責人又指，將探索建立適合創新型中小企業特點的發行上市制度和資訊揭露制度，同步試行證券公開發行註冊制。京交所主要是提供更加高效的公開市場融資交易服務，激發新三板整體市場活力。另外，京交所將完善公開發行、定向發行融資機制，豐富市場融資工具，提供直接定價、詢價、競價等多種定價方式，進一步貼合中小企業多元化需求。

早在7月23日，上交所、深交所公布精選層轉板上市配套業務規則，為轉板上市進入落實階段進一步明確實務路徑。截至8月30日，共有觀典防務、翰博高新等五家精選層公司分別宣布，轉板上交所科創板或深交所創業板。

國信證券分析，對比來看，京交所發行上市和基本交易規則沿用現行精選層體系，定增規則將保留此前精選層再融資草案核心內容，既借鑒上交所、深交所的成熟做法，又契合創新型中小企業需求。京交所仍是與滬深兩市存在差異化的特色市場，應堅持以長期價值為根本，優選行業精選個股。

中銀證券則認為，京交所設立是繼建設科創板後資本市場又一次開疆擴土，將為證券業全業務線帶來業務增量，尤其是官方持續推進對科技創新產業的融資支持，有望持續為投行與跟投業務帶來增量，特別有利於新三板資源豐厚和投行實力強勁的券商。

(時報資訊)