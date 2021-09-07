9月5日為大陸的中華慈善日，大陸網企進入「公益日」活動時間，巨頭們在共同富裕議題上使出混身解數。阿里巴巴帶動2.2億人網上公益直播，騰訊則舉辦捐款日籌集人民幣（下同）4.3億元善款。

根據時代周報報導，騰訊在8月宣布投入500億元參與共同富裕後，在5日舉辦共同富裕主題配捐日活動，這是騰訊99公益日系列項目，也是其500億元的「共同富裕專項計劃」首批活動之一，吸引逾470萬人捐出2.7億元，騰訊基金會也因此匹配捐款1.6億元，總計籌集4.3億元善款用於災後重建、鄉村振興、幫助弱勢人群等促進共同富裕項目。

騰訊高級副總裁、騰訊公益慈善基金會理事長郭凱天表示，騰訊99公益日活動恰好是共同富裕的網路化實踐，是第三次分配的數位化摸索，2021年的99公益日活動將從往年3天擴至10天，騰訊基金會投入資金也將從3.999億元增加至10億元，未來也計畫投入40億元進行公益數位化建設。

日前宣布投入1千億元參與共同富裕的阿里巴巴也有動作，除舉辦95公益周活動外，阿里巴巴公益基金會在4日宣布，將進行戰略升級，聚焦共同富裕、鄉村振興、建設綠水青山。阿里董事會主席張勇說：「把阿里營收的千分之三用於公益，這個承諾我們堅持了10年。我堅信我們會一直堅持下去。」

阿里巴巴6日宣布，截至5日，阿里公益聯合淘寶直播主辦的95公益周帶動2.2億人次響應，參與支持鄉村教育、老人關愛等鄉村公益議題，網紅在直播中為寒門學子籌集學費、呼籲幫助山區孩童實現籃球夢、為貧困農民推廣當地產品等，打動民眾善心盡力相助。

(時報資訊)