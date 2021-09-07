路透最新公布的「2021年第九期中國固定收益市場展望」調查顯示，認為9月和未來三個月官方下調金融機構存款準備金率的機構，明顯較上一次調查增加。反觀降息的預期則消聲匿跡，包括公開市場逆回購（附賣回）、中期借貸便利（MLF）利率和貸款市場報價利率（LPR）等各項利率預估仍會持穩。

報導指出，調查顯示，84家受訪金融機構中，預期9月可能降準的有五家，8月調查時僅為一家。雖然占比不高，但預期未來三個月會降準的機構達36家，占比達到43％，反觀8月調查時該占比為將近25％。

報導分析，中國人民銀行7月全面降準後，釋放的約人民幣（下同）1兆元資金因置換到期的MLF等原因漸消耗殆盡。9～12月MLF每月到期規模在5,000億元～1兆元之間，為補充流動性並適當降低銀行資金成本，機構認為再次降準的可能性攀升。

考慮到9月底恰逢第三季末，受訪機構預計9月短期資金價格將會上行，全月銀行隔夜加權平均利率和7天期利率預測值分別為2.1285％、2.1983％，較8月實際均值上漲12.22個基點和4.73個基點。

此外，受訪機構對8月金融數據信心回暖，新增人民幣貸款和社會融資增量預測值均反彈。機構預計8月新增人民幣信貸1兆3,444億元，較7月增加2,644億元；預計8月社會融資增量為2兆135億元，較7月實際值大增近1兆元。

經調查並發現，受訪機構對8月CPI年增率的預期為1％，與7月實際值一致。至於9月人民幣兌美元匯價預期貶值至6.494元左右，較8月末的實際值6.4645元貶值295個基點。

(時報資訊)