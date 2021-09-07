隨著大陸經濟成長放緩的壓力加大，市場對於貨幣政策再放寬的預期也不斷升高。大陸官方重要智庫、社科院國家金融與發展實驗室（NIFD）副主任曾剛表示，在市場有需要的情況下，年內進一步降準或降息都是可選擇的操作，降準的機率會更高一些。

大陸7月包括消費、投資等主要宏觀經濟指標普遍增速下滑且遠不及市場預期，市場憂心經濟復甦步伐已然放緩。最新的8月份官方製造業與非製造業採購經理人指數（PMI）不僅雙雙跌至18個月新低，非製造業PMI更跌破榮枯線，外界擔憂疫情對經濟的負面影響恐遠勝預期。市場正密切關注15日官方將公布的8月份主要宏觀數據，或將牽動貨幣政策調整。

中國證券報6日刊出專訪內容，曾剛表示，要保持流動性合理充裕、推動實體經濟融資成本穩中有降，必須隨時根據經濟和金融市場情況靈活運用各種貨幣政策工具。他認為，進一步下調法定存款準備金率甚是下降政策利率皆有可能。

至於為何降準的可能性較大，曾剛解釋，一是存款準備金的調整，對改善市場流動性的效應更為直接，而且降準可有效降低銀行的資金成本，在「寬信用」層面，可激勵銀行加大資金投放、降低信貸成本。二是隨著外匯占款增速下降，基礎貨幣供給機制轉換，適度下調法定存準率可為中長期的制度改革奠定基礎。

曾剛並稱，當前在經濟整體繼續回溫的同時，存在結構失衡的隱憂，宏觀調控開始朝向跨週期調節。他認為，未來貨幣調控的著力點在兩個層面。一是繼續保持流動性合理充裕，促進融資成本下降、助力實體經濟。二是加大結構性政策力度，包括向金融機構提供中長期、低成本專項資金，用於支持特定主體和領域；完善監管制度，引導金融機構加大對自主科創、中小企業、綠色金融等的支援力度等。

除了NIFD，近期多位專家也先後預測年內還有降準的可能。路透報導，渣打首席經濟學家丁爽和東方金誠首席宏觀分析師王青8月底曾表示，中國人民銀行第四季可能再降準兩碼（0.5個百分點）；澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬更預測2021年第四季和2022年第一季將分別降準兩碼。

(時報資訊)